Хочу видеть прекращение огня: Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет достичь соглашения о прекращении огня в Украине во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп назвал ожидания от встречи с Путиным

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что встреча с Путиным станет чем-то значимым.

По словам президента США, после переговоров он позвонит европейским лидерам, которые якобы устали от войны в Украине и хотели бы тратить средства на свои страны.

Как утверждает Трамп, в Европе на него возлагают надежды, ведь если бы не он, то якобы война России против Украины никогда бы не закончилась.

— Произойдет одно из двух: будет хорошая встреча, мы сделаем шаг вперед. Я хотел бы видеть прекращение огня очень быстро. Я надеюсь, что будет большой успех, — сказал президент США.

В то же время Трамп не уточнил, каким может быть второй вариант развития событий.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным должна состояться в пятницу, 15 августа.

