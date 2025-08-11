Хочу бачити припинення вогню: Трамп про очікування від зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп хоче досягнути угоди про припинення вогню в Україні під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп назвав очікування від зустрічі з Путіним

Під час пресконференції у Білому домі Трамп заявив, що зустріч з Путіним стане чимось значущим.

За словами президента США, після переговорів він зателефонує європейським лідерам, які нібито втомилися від війни в Україні та хотіли б витрачати кошти на власні країни.

Як стверджує Трамп, в Європі на нього покладають надії, адже якби не він, тоді нібито війна Росії проти України ніколи б не закінчилася.

– Відбудеться одне з двох: буде гарна зустріч, ми зробимо крок уперед. Я хотів би бачити припинення вогню дуже швидко. Я сподіваюся, що буде великий успіх, – сказав президент США.

Водночас Трамп не уточнив, яким може бути другий варіант розвитку подій.

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним має відбутися у п’ятницю, 15 серпня.

White House

