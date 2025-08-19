Встреча в Вашингтоне временно сняла вопрос территориальных уступок — политолог

В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча с участием президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, которые прибыли, чтобы выразить поддержку украинскому президенту.

Западные СМИ считают переговоры удачными: Трамп пообещал Украине гарантии безопасности – правда, со стороны Европы, – а также заявил о подготовке встречи Зеленского с кремлевским диктатором Путиным.

Факты ICTV расспросили политолога, доцента КНУ имени Тараса Шевченко Игоря Рейтеровича, стала ли встреча в Вашингтоне дипломатическим успехом для Украины и ее европейских союзников.

Успех в Вашингтоне

Во время встречи в Белом доме перед прессой оба президента были в хорошем настроении, сыпали лестью и комплиментами друг другу. В то же время Трамп уклонялся от ответа на острые вопросы – например, должна ли Украина ради устойчивого мира отдать России весь Донбасс.

Зеленский не просто приехал на переговоры с Трампом – он также заручился поддержкой западных лидеров, в частности президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Трамп симпатизирует обоим.

По словам политолога Игоря Рейтеровича, переговоры в Белом доме безусловно являются дипломатическим успехом Украины, который затмевает встречу на Аляске 15 августа (между Трампом и Путиным).

– Это успех. Ключевые вопросы, которые нас волновали, рассмотрели в правильном контексте и сделали правильные выводы. Но отдыхать на лаврах рано – нужно работать дальше. На самом деле успех или неуспех этих переговоров будет видна в ближайшие две недели, – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Политический эксперт считает, едва ли не самое главное достижение переговоров в Вашингтоне – это “ничего об Украине без Украины”.

Во-вторых, появилась четкая позиция, что так называемый обмен территориями может происходить только с учетом текущей линии боевого столкновения. Однако окончательное решение, по словам американского президента, должно принадлежать исключительно Зеленскому и народу Украины.

В-третьих, произошла актуализация вопроса реальных гарантий безопасности для Украины. Дональд Трамп заявил, что будут предложены определенные гарантии с привлечением европейских стран, но не в контексте НАТО. А еще – в Украине не будет американских военных.

И четвертое: для нас успехом является тезис о необходимости встречи лидеров – Трампа, Зеленского и Путина, отмечает Рейтерович. По его мнению, вероятность встречи Зеленского с Путиным составляет около 50%, но в ближайшие две недели ее точно не стоит ожидать.

– Путин будет ждать 2–3 сентября, потому что ему нужно провести встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и пообщаться с некоторыми другими странами. После этого он может принять решение, что ему делать с Украиной и как именно. До того времени россияне будут тянуть, манипулировать, говорить, что якобы хотели встречи на уровне делегаций и т. п., – говорит политический эксперт и отмечает, что россияне пока на прямую встречу соглашаться не будут.

Также они могут выдвинуть требование провести встречу в Москве. Но очевидно, что ни Владимир Зеленский, ни Дональд Трамп в Москву не полетят.

– Трамп полетит только тогда, когда будет иметь гарантию, что война действительно закончится. Такой гарантии у него пока нет, – говорит политолог.

Избежание опасного быстрого соглашения

По мнению Игоря Рейтеровича, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме позволила избежать давления на Украину в контексте территориальных уступок. Хотя ситуация может измениться.

– Эта история “давайте что-нибудь подписать побыстрее” пока снята с повестки дня. Плюс встреча продемонстрировала, что Украина и Европа – это единое целое, которое имеет общую позицию и готово эту позицию отстаивать, – говорит политический эксперт.

Дальнейшая стратегия Украины, Европы и США

По словам Игоря Рейтеровича, сейчас разрабатывается стратегия подготовки документов по гарантиям безопасности для Украины. И здесь позиция Киева должна быть четкой.

Второй аспект – это подготовка к встрече с Путиным или трехстороннему формату. Здесь на самом деле не все так просто, как кажется: организация таких встреч требует значительных усилий.

Третий момент – обсуждение между европейцами, американцами и украинцами того, как решить ситуацию на земле, то есть как должна закончиться война.

– Потому что, например, издание The Wall Street Journal сегодня написало, что Зеленский не был принципиально против некоторых территориальных обменов, но считает, что они должны быть пропорциональными, а также следует решить вопрос переселения людей и конституционного запрета на отторжение территорий, – подытожил политический эксперт Игорь Рейтерович.

