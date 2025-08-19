Зустріч у Вашингтоні тимчасово зняла питання територіальних поступок — політолог

У понеділок, 18 серпня, в Білому домі відбулася зустріч за участю президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та низки європейських лідерів, які прибули, щоб висловити підтримку українському президентові.

Західні медіа вважають переговори вдалими: Трамп пообіцяв Україні гарантії безпеки – щоправда, з боку Європи, – а також заявив про підготовку зустрічі Зеленського з кремлівським диктатором Путіним.

Факти ICTV розпитали політолога, доцента КНУ імені Тараса Шевченка Ігоря Рейтеровича, чи стала зустріч у Вашингтоні дипломатичним успіхом для України та її європейських союзників.

Успіх у Вашингтоні

Під час зустрічі в Білому домі перед пресою обидва президенти перебували в гарному настрої, сипали лестощами та компліментами один одному. Водночас Трамп ухилявся від відповіді на гострі питання – наприклад, чи має Україна заради стійкого миру віддати Росії весь Донбас.

Зеленський не просто приїхав на переговори з Трампом – він також заручився підтримкою західних лідерів, зокрема президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єрки Італії Джорджі Мелоні. Трамп симпатизує обом.

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, переговори в Білому домі безумовно є дипломатичним успіхом України, який затьмарює зустріч на Алясці 15 серпня (між Трампом і Путіним).

– Це успіх. Ключові питання, які нас хвилювали, розглянули в правильному контексті й зробили правильні висновки. Але відпочивати на лаврах зарано – треба працювати далі. Насправді успішність чи неуспішність цих переговорів буде видно в найближчі два тижні, – наголосив Ігор Рейтерович.

Політичний експерт вважає, що чи не найголовніше досягнення переговорів у Вашингтоні це – нічого про Україну без України.

По-друге, з’явилася чітка позиція, що так званий обмін територіями може відбуватися лише з урахуванням поточної лінії бойового зіткнення. Проте остаточне рішення, за словами американського президента, має належати виключно Зеленському та народу України.

По-третє, відбулася актуалізація питання реальних гарантій безпеки для України. Дональд Трамп заявив, що буде запропоновано певні гарантії із залученням європейських країн, але не в контексті НАТО. А ще – в Україні не буде американських військових.

І четверте: для нас є успіхом теза про необхідність зустрічі лідерів – Трампа, Зеленського та Путіна, наголошує Рейтерович. На його думку, ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним становить близько 50%, але в найближчі два тижні її точно не варто очікувати.

– Путін чекатиме 2–3 вересня, бо йому потрібно провести зустріч з керівником Китаю Сі Цзіньпіном та поспілкуватися з деякими іншими країнами. Після цього він може ухвалити рішення, що йому робити з Україною і як саме. До того часу росіяни тягнутимуть, маніпулюватимуть, говоритимуть, що нібито хотіли зустрічі на рівні делегацій тощо, – каже політичний експерт і зауважує, що росіяни поки на пряму зустріч погоджуватися не будуть.

Також вони можуть висунути вимогу провести зустріч у Москві. Але очевидно, що ні Володимир Зеленський, ні Дональд Трамп до Москви не полетять.

– Трамп полетить тільки тоді, коли матиме гарантію, що війна справді закінчиться. Такої гарантії наразі в нього немає, – каже політолог.

Уникнення небезпечної швидкої угоди

На думку Ігоря Рейтеровича, зустріч Трампа та Зеленського в Білому домі дозволила уникнути тиску на Україну в контексті територіальних поступок. Хоча ситуація може змінитися.

– Оця історія “давайте щось підписувати швидше” наразі знята з порядку денного. Плюс зустріч продемонструвала, що Україна і Європа – це єдине ціле, яке має спільну позицію і готове цю позицію відстоювати, – каже політичний експерт.

Подальша стратегія України, Європи та США

За словами Ігоря Рейтеровича, зараз розробляється стратегія підготовки документів щодо гарантій безпеки для України. І тут позиція Києва має бути чіткою.

Другий аспект – це підготовка до зустрічі з Путіним або тристороннього формату. Тут насправді не все так просто, як здається: організація таких зустрічей потребує значних зусиль.

Третій момент – обговорення між європейцями, американцями та українцями того, як вирішити ситуацію на землі, тобто як має завершитися війна.

– Бо, наприклад, видання The Wall Street Journal сьогодні написало, що Зеленський не був принципово проти деяких територіальних обмінів, але вважає, що вони повинні бути пропорційні, а також слід розв’язати питання переселення людей та конституційної заборони на відторгнення територій, – підсумував політичний експерт Ігор Рейтерович.

