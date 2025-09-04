Украина предложила Соединенным Штатам Америки рассмотреть специальный формат для защиты нашего неба.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом, который он назвал длительным и очень подробным.

Зеленский о разговоре с Трампом

По словам Зеленского, он говорил с Трампом после встречи Коалиции желающих в Париже, в которой также приняли участие европейские лидеры.

Сейчас смотрят

— Прежде всего о том, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру. Мы обсудили различные варианты. Самое главное — это давление, чтобы сильными мерами, в частности экономическими, заставить прекратить войну, — сказал глава государства.

По мнению президента Украины, ключ к миру заключается в лишении российской военной машины денег и ресурсов.

В то же время Зеленский и Трамп говорили о максимальной защите украинского неба.

Глава государства считает, что украинцы не должны зависеть от постоянных атак со стороны РФ, а российские ракеты и дроны не должны уносить жизни, пока нет мира.

Как утверждает президент, Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты нашего неба.

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Трампа за поддержку украинского народа. Как отметил глава государства, они договорились о дальнейших контактах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.