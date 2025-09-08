Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую зарезали в Северной Каролине.

Трамп об убийстве 23-летней украинки в США

Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста Fox News заявил, что обещает узнать все подробности дела об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт.

Сначала президент США сказал, что не слышал об этом преступлении. Однако после того как корреспондент рассказал известные детали, Трамп назвал убийство ужасным.

— Я узнаю все детали к завтрашнему утру, — ответил он.

Trump reacts after disturbing video is released showing Iryna Zarutska’s final moments. The 23-year-old Ukrainian refugee was stabbed to death on a light rail in the U.S. pic.twitter.com/l9UMTCi0KR — Fox News (@FoxNews) September 8, 2025

Кроме Трампа, на убийство украинки отреагировал пастор Марк Бернс, который является близким к президенту США.

По его мнению, это было посягательство на человеческое достоинство и болезненное напоминание о том, что ненависть до сих пор существует в американских общинах.

Пастор убежден, что ни один человек не должен страдать из-за того, кем он является и каково его происхождение. Он считает, что насилие нельзя оправдать, игнорировать или объяснять.

Бернс утверждает, что такие действия нужно решительно осуждать, молиться за быстрое правосудие и защиту тех, кто стал жертвой ненависти.

26 августа стало известно об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой в США. По предварительной информации, ее зарезал бездомный в вагоне городской электрички в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

