Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку зарізали у Північній Кароліні.

Дональд Трамп у відповідь на запитання журналіста Fox News заявив, що обіцяє дізнатися всі подробиці справи про вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у міста Шарлотт.

Спочатку президент США розповів, що не чув про цей злочин. Однак після того, як кореспондент розповів відомі деталі, Трамп назвав убивство жахливим.

– Я дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку, – відповів він.

Крім Трампа, на вбивство українки відреагував пастор Марк Бернс, який є близьким до президента США.

На його думку, це був напад на людську гідність і болісне нагадування про те, що ненависть досі існує в американських громадах.

Пастор переконаний, що жодна людина не повинна страждати через те, ким вона є та своє походження. Він вважає, що насильство не можна виправдати, ігнорувати чи пояснювати.

Бернс стверджує, що такі дії потрібно рішуче засуджувати, молитися за швидке правосуддя та захист тих, хто став жертвою ненависті.

26 серпня стало відомо про вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у США. За попередньою інформацією, її зарізав безхатько у вагоні міської електрички в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).

