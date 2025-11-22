Предложенный “мирный план” не является окончательным — Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявил, что представленное Украине предложение не является окончательным и его цель - достичь мира.
- Он также отметил, что если Владимир Зеленский не примет "мирный план" до 27 ноября, то "он может продолжать бороться изо всех сил".
Американский президент Дональд Трамп заявил, что представленный Украине “мирный план” США не является окончательным предложением по прекращению войны с Российской Федерацией.
Как пишет издание CNN, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами 22 ноября.
Трамп о “мирном плане” по Украине
— Нет, это не мое последнее предложение. Мы хотели бы достичь мира. Это должно было произойти давно, — сказал президент США.
Журналисты спросили у Трампа о том, что произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский не примет “мирный план” до установленного США срока в четверг, 27 ноября.
По мнению американского президента, тогда Зеленский может продолжать бороться изо всех сил.
Дональд Трамп повторил свое заявление о том, что война Украины с Россией не должна была начаться. По его словам, США так или иначе должны прекратить ее и пытаются это сделать.
В комментарии Фактам ICTV политические аналитики назвали три главных риска “мирного плана” США и объяснили, каким должен быть ответ Украины.