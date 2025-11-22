Американский президент Дональд Трамп заявил, что представленный Украине “мирный план” США не является окончательным предложением по прекращению войны с Российской Федерацией.

Как пишет издание CNN, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами 22 ноября.

Трамп о “мирном плане” по Украине

— Нет, это не мое последнее предложение. Мы хотели бы достичь мира. Это должно было произойти давно, — сказал президент США.

Журналисты спросили у Трампа о том, что произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский не примет “мирный план” до установленного США срока в четверг, 27 ноября.

Сейчас смотрят

По мнению американского президента, тогда Зеленский может продолжать бороться изо всех сил.

Дональд Трамп повторил свое заявление о том, что война Украины с Россией не должна была начаться. По его словам, США так или иначе должны прекратить ее и пытаются это сделать.

В комментарии Фактам ICTV политические аналитики назвали три главных риска “мирного плана” США и объяснили, каким должен быть ответ Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.