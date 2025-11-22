Американський президент Дональд Трамп заявив, що представлений Україні “мирний план” США, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Російською Федерацією.

Як пише видання CNN, про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами 22 листопада.

Трамп про “мирний план” щодо України

– Ні, це не моя остання пропозиція. Ми хотіли б досягти миру. Це мало статися давно, – сказав президент США.

Журналісти запитали у Трампа про те, що станеться, якщо президент України Володимир Зеленський не прийме “мирний план” до встановленого США терміну в четвер, 27 листопада.

На думку американського президента, тоді Зеленський може продовжувати боротися з усіх сил.

Дональд Трамп повторив свою заяву про те, війна України з Росією не повинна була початися. За його словами, США так чи інакше мають припинити її та намагаються це зробити.

У коментарі Фактам ICTV політичні аналітики назвали три головні ризики “мирного плану” США і пояснили, якою має бути відповідь України.

