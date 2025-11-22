Запропонований “мирний план” не є остаточним – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявив, що представлена Україні пропозиція не є остаточною, і його мета - досягти миру.
- Він також зазначив, що якщо Володимир Зеленський не прийме "мирний план" до 27 листопада, то "він може продовжувати боротися з усіх сил".
Американський президент Дональд Трамп заявив, що представлений Україні “мирний план” США, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Російською Федерацією.
Як пише видання CNN, про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами 22 листопада.
Трамп про “мирний план” щодо України
– Ні, це не моя остання пропозиція. Ми хотіли б досягти миру. Це мало статися давно, – сказав президент США.
Журналісти запитали у Трампа про те, що станеться, якщо президент України Володимир Зеленський не прийме “мирний план” до встановленого США терміну в четвер, 27 листопада.
На думку американського президента, тоді Зеленський може продовжувати боротися з усіх сил.
Дональд Трамп повторив свою заяву про те, війна України з Росією не повинна була початися. За його словами, США так чи інакше мають припинити її та намагаються це зробити.
У коментарі Фактам ICTV політичні аналітики назвали три головні ризики “мирного плану” США і пояснили, якою має бути відповідь України.