Президент США Дональд Трамп хочет закончить войну России против Украины. Однако у главы Белого дома свое видение мирного соглашения, которое отличается от украинского.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по дороге в Брюссель.

Зеленский о территориальном вопросе для окончания войны

— Президент Трамп точно хочет закончить войну. И это факт. Да, у него свое видение. А мы здесь живем внутри, видим детали, нюансы, гораздо глубже воспринимаем, потому что это наша родина, — сказал Зеленский.

По словам президента, он точно видит, что американская делегация старается и хочет окончания войны, однако для украинцев очень важно, на каких именно основаниях это произойдет.

Сейчас смотрят

— Я точно вижу, что они хотят, чтобы война закончилась. Это не игра со стороны США. Вы же знаете, очень сложно, когда нет электричества и усталость, все хотят, чтобы война закончилась. Но для нас с вами важно, на каких основаниях, чтобы не было риска повторения войны, потому что России мы не верим. Такие детали не мелкие для нас. И поэтому мы хотим ответ на каждую такую деталь, — подчеркнул глава государства.

Как утверждает президент, украинцы не имеют никакого права по действующему закону, по нашей Конституции и международному праву отдавать свои территории.

— Если честно, то морального права у нас тоже нет. Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы, безусловно, не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся, вы это прекрасно знаете. Американцы сегодня ищут компромисс, буду откровенен, — сказал Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.