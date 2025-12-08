Президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну Росії проти України. Проте у глави Білого дому своє бачення про мирну угоду, яке відрізняється від українського.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами дорогою до Брюсселя.

Зеленський про територіальне питання для закінчення війни

– Президент Трамп точно хоче закінчити війну. І це факт. Так, у нього своє бачення. А ми тут живемо всередині, бачимо деталі, нюанси, набагато глибше сприймаємо, бо це наша батьківщина, – сказав Зеленський.

За словами президента, він точно бачить, що американська делегація старається та хоче закінчення війни, проте для українців є дуже важливим, на яких саме засадах це відбудеться.

Зараз дивляться

– Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилась. Це не гра з боку США. Ви ж знаєте, дуже складно, коли немає електрики та втомленість, всі хочуть, щоб війна закінчилась. Але для нас з вами важливо, на яких засадах, щоб не було ризику повторення війни, бо Росії ми не віримо. Такі деталі не дрібні для нас. І тому ми хочемо відповідь на кожну таку деталь, – наголосив глава держави.

Як стверджує президент, українці не мають ніякого права за чинним законом, за нашою Конституцією та міжнародним правом віддавати свої території.

– Якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За це ми і боремось, ви це прекрасно знаєте. Американці сьогодні шукають компроміс, буду відвертим, – сказав Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.