Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО якобы станут более эффективными, если Гренландия станет частью США.

Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social в среду, 14 января.

Трамп о планах США на Гренландию

По мнению Трампа, НАТО будет значительно более грозной силой, если Гренландия будет считаться частью США, поэтому Организация Североатлантического договора якобы должна способствовать переходу острова под контроль Вашингтона.

— Все другие варианты неприемлемы, — считает американский президент.

Трамп убежден, что НАТО должно способствовать получению Гренландии под контроль США. Как утверждает президент США, иначе остров “заберут себе Россия или Китай”.

Как отметил глава Белого дома, Гренландия необходима США для национальной безопасности.

В начале января Трамп рассказал о намерениях США установить контроль над Гренландией, отметив, что Вашингтон готов действовать как дипломатическим путем, так и более радикальными методами.

Во время общения с прессой в Белом доме он подчеркнул, что цель США удастся достичь, независимо от сложности выбранного способа.