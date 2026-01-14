Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО нібито стануть ефективнішими, якщо Гренландія стане частиною США.

Про це очільник Білого дому написав у соціальній мережі Truth Social у середу, 14 січня.

Трамп про плани США на Гренландію

На думку Трампа, НАТО буде значно грізнішою силою, якщо Гренландія вважатиметься частиною США, тому Організація Північноатлантичного договору нібито має сприяти переходу острова під контроль Вашингтона.

– Всі інші варіанти є неприйнятними, – вважає американський президент.

Трамп переконаний, що НАТО має сприяти отриманню Гренландії під контроль США. Як стверджує президент США, інакше острів “заберуть собі Росія або Китай”.

Як зазначив очільник Білого дому, Гренландія необхідна США для національної безпеки.

На початку січня Трамп розповів про наміри США встановити контроль над Гренландією, зазначивши, що Вашингтон готовий діяти як дипломатичним шляхом, так і більш радикальними методами.

Під час спілкування з пресою у Білому домі він наголосив, що мету США вдасться досягнути, незалежно від складності обраного способу.