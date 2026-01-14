Президент США Дональд Трамп в ответ на заявление премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о нежелании острова стать частью Америки заявил, что не согласен и считает это “их проблемой”.

Об этом Трамп сказал во время брифинга на военной базе Эндрюс.

Реакция Трампа на отказ Гренландии

Так, когда журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать высказывания Йенса-Фредерика Нильсена об отказе от присоединения к США, американский лидер заявил, что не знает, кто это такой.

– Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он такой. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большой проблемой, – пригрозил Трамп.

Отметим, что глава США стал еще активнее настаивать на присоединении Гренландии после успешной операции в Венесуэле.

Пока ни Дания, ни сама Гренландия, которая находится в автономном союзе с Данией, не согласились на его предложения.

Однако 12 января в Конгресс США все равно внесли законопроект об аннексии Гренландии. Он должен уполномочить Дональда Трампа “принять такие меры, которые могут быть необходимы” для захвата Гренландии и запуска процесса ее присоединения к США.

А сам Трамп на днях назвал оборону Гренландии “двумя собачьими упряжками”.

Между тем правительство Великобритании ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных подразделений в Гренландии. 14 января стало известно, что Гренландия просит поддержки у правительства Великобритании в связи с складывающейся геополитической ситуацией.