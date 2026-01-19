Президент США Дональд Трамп тайно усилил внимание к Канаде, считая ее уязвимой перед угрозами со стороны России и Китая в Арктике.

Об этом сообщают американские чиновники, знакомые с переговорами, пишет NBC News.

Беспокойство Трампа по поводу Канады и Арктики

По словам источников, параллельно с работой над идеей приобретения Гренландии Дональд Трамп все больше обеспокоен тем, что Канада не способна самостоятельно защитить свои границы от возможных действий России или Китая в Арктике.

Сейчас смотрят

Американский президент считает, что Оттаве необходимо увеличить расходы на оборону, в частности для усиления арктических возможностей.

Это, по данным источников, ускорило внутренние дискуссии в Вашингтоне о более широкой арктической стратегии и возможном заключении соглашения с Канадой в 2026 году об укреплении северной границы.

В то же время действующие должностные лица США подчеркивают, что развертывание американских войск на севере Канады не рассматривается.

Также, в отличие от Гренландии, Трамп не стремится купить Канаду и не заявляет о возможности ее захвата военной силой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.