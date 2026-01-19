Президент США Дональд Трамп таємно посилив увагу до Канади, вважаючи її вразливою перед загрозами з боку Росії та Китаю в Арктиці.

Про це повідомляють американські чиновники знайомі з переговорами, пише NBC News.

Занепокоєння Трампа щодо Канади та Арктики

За словами джерел, паралельно з роботою над ідеєю придбання Гренландії Дональд Трамп дедалі більше стурбований тим, що Канада не здатна самостійно захистити свої кордони від можливих дій Росії чи Китаю в Арктиці.

Зараз дивляться

Американський президент вважає, що Оттаві необхідно збільшити витрати на оборону, зокрема для посилення арктичних спроможностей.

Це, за даними джерел, прискорило внутрішні дискусії у Вашингтоні щодо ширшої арктичної стратегії та можливого укладення угоди з Канадою у 2026 році щодо зміцнення північного кордону.

Водночас чинні посадовці США наголошують, що питання розгортання американських військ на території півночі Канади не розглядається.

Також, на відміну від Гренландії, Трамп не прагне купити Канаду і не заявляє про можливість її захоплення військовою силою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.