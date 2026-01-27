Президент США Дональд Трамп очень вовлечен в процесс мирных переговоров, касающихся завершения войны России против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга.

Мирные переговоры по завершению войны

Отвечая на вопрос о переговорах между США, Украиной и Россией, которые состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января, пресс-секретарь Белого дома назвала эту встречу исторической.

По ее словам, сам факт проведения переговоров в ОАЭ свидетельствует о неизменной позиции американского президента Трампа о поддержке мирного урегулирования войны России против Украины.

– Президент остается глубоко вовлеченным. Конечно, его советники, а именно Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Виткофф, информируют его об этих переговорах, – подчеркнула Левитт.

Она добавила, что трехсторонние переговоры прошлых выходных не получили большого освещения, но были историческими по своему характеру, поскольку США удалось собрать обе стороны войны за одним столом для приближения мира.

Именно поэтому Трамп не отказывается от мирного процесса, утверждает пресс-секретарь Белого дома.

Кроме этого, Левитт спросили о возможных телефонных разговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным накануне следующего этапа переговоров. Она ответила, что сейчас такие контакты не запланированы.

В течение 23 и 24 января продолжались первые трехсторонние консультации между представителями Украины, России и США, которые собрались для выработки подходов к мирному урегулированию войны.

