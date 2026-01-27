Президент США Дональд Трамп дуже залучений у процес мирних переговорів, які стосуються завершення війни Росії проти України.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу.

Мирні переговори щодо завершення війни

Відповідаючи на запитання про переговори між США, Україною та Росією, які відбулися в Абу-Дабі протягом 23 та 24 січня, речниця Білого дому назвала цю зустріч історичною.

Зараз дивляться

За її словами, сам факт проведення переговорів в ОАЕ свідчить про незмінну позицію американського президента Трампа про підтримку мирного врегулювання війни Росії проти України.

– Президент залишається глибоко залученим. Звичайно, його радники, а саме Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Віткофф, інформують його про ці переговори, – наголосила Левітт.

Вона додала, що тристоронні переговори минулих вихідних не отримали великого висвітлення, але були історичними за своїм характером, оскільки США вдалось зібрати обидві сторони війни за одним столом для наближення миру.

Саме тому Трамп не відмовляється від мирного процесу, стверджує речниця Білого дому.

Крім цього, Левітт запитали про можливі телефонні розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним напередодні наступного етапу переговорів. Вона відповіла, що зараз такі контакти не заплановані.

Протягом 23 і 24 січня тривали перші тристоронні консультації між представниками України, Росії та США, які зібралися для напрацювання підходів до мирного врегулювання війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.