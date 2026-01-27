Трамп залучений у мирні переговори: у Білому домі назвали зустріч в ОАЕ історичною
- Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала переговори в Абу-Дабі історичними та підкреслила глибоку особисту залученість президента США Дональда Трампа у мирний процес.
- Попри старт тристоронніх консультацій, наразі нових телефонних розмов президента США з лідерами України та Росії не заплановано.
Президент США Дональд Трамп дуже залучений у процес мирних переговорів, які стосуються завершення війни Росії проти України.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу.
Мирні переговори щодо завершення війни
Відповідаючи на запитання про переговори між США, Україною та Росією, які відбулися в Абу-Дабі протягом 23 та 24 січня, речниця Білого дому назвала цю зустріч історичною.
За її словами, сам факт проведення переговорів в ОАЕ свідчить про незмінну позицію американського президента Трампа про підтримку мирного врегулювання війни Росії проти України.
– Президент залишається глибоко залученим. Звичайно, його радники, а саме Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Віткофф, інформують його про ці переговори, – наголосила Левітт.
Вона додала, що тристоронні переговори минулих вихідних не отримали великого висвітлення, але були історичними за своїм характером, оскільки США вдалось зібрати обидві сторони війни за одним столом для наближення миру.
Саме тому Трамп не відмовляється від мирного процесу, стверджує речниця Білого дому.
Крім цього, Левітт запитали про можливі телефонні розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним напередодні наступного етапу переговорів. Вона відповіла, що зараз такі контакти не заплановані.
Протягом 23 і 24 січня тривали перші тристоронні консультації між представниками України, Росії та США, які зібралися для напрацювання підходів до мирного врегулювання війни.