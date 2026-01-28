Президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту.

Трамп висунув ультиматум Ірану

У соцмережі Truth Social очільник Білого дому закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Як заявив американський президент, авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln вже перебуває на шляху до Ірану.

Зараз дивляться

За словами Трампа, цей флот за своєю потужністю значно перевищує сили, які раніше розгорнули США біля берегів Венесуели.

– Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і цілеспрямованістю. Як і у випадку з Венесуелою, він готовий і здатний швидко виконати місію, зі швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно, – стверджує президент США.

Трамп зазначив, що головною вимогою США залишається відмова Ірану від ядерних амбіцій. Очільник Білого дому закликав Тегеран укласти угоду, яка гарантувала б відсутність ядерної зброї.

– Як я вже казав Ірану раніше, укладіть угоду! Вони цього не зробили. Відбулася операція Опівнічний молот, яка призвела до значних руйнувань в Ірані. Наступний удар буде набагато гіршим! Не допустіть, щоб це повторилося, – закликав Трамп.

Ці коментарі прозвучали після того, як президент Ірану Масуд Пезешкіан розкритикував погрози з боку США, заявивши, що вони нібито спрямовані на підрив безпеки регіону та не призведуть до нічого, крім нестабільності.

Трамп неодноразово заявляв, що розглядає можливість наказу про військові дії США у відповідь на придушення Іраном антиурядових протестів на початку цього місяця, що посилило напруженість у регіоні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.