Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил определенными действиями в отношении Ирана, где уже несколько дней продолжаются протесты из-за экономических трудностей, если страна продолжит убивать протестующих.

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Заявление Трампа к Ирану

— Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям, — уверяет Трамп.

В Иране уже пять дней продолжаются протесты в результате резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен.

Сейчас смотрят

По информации журналистов, крупнейшие за последние три года протесты в Иране, вызванные ухудшением экономической ситуации, спровоцировали насилие в нескольких провинциях. Новостные издания сообщают как минимум о семи погибших и 17 раненых.

В конце декабря президент США Дональд Трамп выразил готовность одобрить дальнейшие удары Израиля по территории Ирана в случае продолжения Тегераном ядерных и ракетных разработок.

Кроме этого, США ввели новые санкции против 10 физических и юридических лиц в Иране и Венесуэле из-за сотрудничества в сфере производства, продажи и поставки беспилотников.