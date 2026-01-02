Протесты в Иране: Трамп предупредил о вмешательстве США из-за насилия
- Дональд Трамп предупредил власти Ирана о готовности США вмешаться, если Тегеран продолжит жестокое подавление масштабных экономических протестов.
- Президент США подчеркнул, что Вашингтон окажет помощь демонстрантам в случае дальнейшего насилия и убийств мирных граждан.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил определенными действиями в отношении Ирана, где уже несколько дней продолжаются протесты из-за экономических трудностей, если страна продолжит убивать протестующих.
Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.
Заявление Трампа к Ирану
— Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям, — уверяет Трамп.
В Иране уже пять дней продолжаются протесты в результате резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен.
По информации журналистов, крупнейшие за последние три года протесты в Иране, вызванные ухудшением экономической ситуации, спровоцировали насилие в нескольких провинциях. Новостные издания сообщают как минимум о семи погибших и 17 раненых.
В конце декабря президент США Дональд Трамп выразил готовность одобрить дальнейшие удары Израиля по территории Ирана в случае продолжения Тегераном ядерных и ракетных разработок.
Кроме этого, США ввели новые санкции против 10 физических и юридических лиц в Иране и Венесуэле из-за сотрудничества в сфере производства, продажи и поставки беспилотников.