Американські переговорники прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном у понеділок, 20 квітня.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Трамп про переговори США та Ірану

За словами очільника Білого дому, вчора Іран вирішив відкрити вогонь у Ормузькій протоці, повне порушився угоду про припинення вогню зі США.

– Багато з них були спрямовані на французький корабель і вантажне судно з Великої Британії. Це було негарно, правда? – запитав Трамп.

Як зазначив президент США, його представники їдуть до Ісламабаду – столиці Пакистану. Трамп додав, що вони будуть там завтра для проведення переговорів з Іраном.

– Іран нещодавно оголосив про закриття протоки, що дивно, бо наша блокада вже її закрила. Вони допомагають нам, навіть не усвідомлюючи цього. Саме вони програють із закритим проходом – $500 млн на день. США нічого не втрачають, – йдеться у повідомленні.

Трамп заявив, що насправді багато кораблів зараз прямують до США, Техасу, Луїзіани та Аляски, щоб завантажитися, завдяки КВІР.

Очільник Білого дому заявив, що Вашингтон пропонує дуже справедливу і розумну угоду. Трамп висловив сподівання, що вони її приймуть, інакше США знищать усі електростанції та кожен мост в Ірані.

За словами Трампа, для нього було б честю зробити те, що потрібно, що мали б робити з Іраном інші президенти США протягом останніх 47 років. На його думку, час припинити іранську машину вбивств.

Пов'язані теми:

