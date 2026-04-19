Команда США прибуде до Пакистану для переговорів з Іраном 20 квітня — Трамп
- Представники США прибудуть до Пакистану 20 квітня для переговорів із Тегераном після загострення в Ормузькій протоці.
- Дональд Трамп заявив, що Вашингтон пропонує справедливу угоду, проте пригрозив знищенням інфраструктури Ірану в разі відмови.
Американські переговорники прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном у понеділок, 20 квітня.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.
Трамп про переговори США та Ірану
За словами очільника Білого дому, вчора Іран вирішив відкрити вогонь у Ормузькій протоці, повне порушився угоду про припинення вогню зі США.
– Багато з них були спрямовані на французький корабель і вантажне судно з Великої Британії. Це було негарно, правда? – запитав Трамп.
Як зазначив президент США, його представники їдуть до Ісламабаду – столиці Пакистану. Трамп додав, що вони будуть там завтра для проведення переговорів з Іраном.
– Іран нещодавно оголосив про закриття протоки, що дивно, бо наша блокада вже її закрила. Вони допомагають нам, навіть не усвідомлюючи цього. Саме вони програють із закритим проходом – $500 млн на день. США нічого не втрачають, – йдеться у повідомленні.
Трамп заявив, що насправді багато кораблів зараз прямують до США, Техасу, Луїзіани та Аляски, щоб завантажитися, завдяки КВІР.
Очільник Білого дому заявив, що Вашингтон пропонує дуже справедливу і розумну угоду. Трамп висловив сподівання, що вони її приймуть, інакше США знищать усі електростанції та кожен мост в Ірані.
За словами Трампа, для нього було б честю зробити те, що потрібно, що мали б робити з Іраном інші президенти США протягом останніх 47 років. На його думку, час припинити іранську машину вбивств.