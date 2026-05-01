Президент США Дональд Трамп, несмотря на несколько покушений за последние годы, отказывается носить бронежилет во время публичных мероприятий.

Об этом сообщает The Independent.

Трамп не хочет носить бронежилет

Во время церемонии подписания документов в Овальном кабинете один из журналистов поинтересовался, рассматривалось ли использование бронежилета в свете недавнего инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton. Там находились сам Трамп, его жена Мелания, вице-президент Джей Ди Вэнс, члены правительства и Конгресса, много журналистов.

В ответ Трамп заявил, что не уверен, сможет ли носить бронежилет, поскольку это добавит ему 20–25 фунтов веса (9–11 кг). Такая реплика прозвучала с элементами самоиронии.

Что известно о стрельбе

По данным Министерства юстиции США, во время инцидента вооруженный мужчина пытался прорваться в банкетный зал отеля. По предварительной информации, он открыл огонь из ружья, после чего его остановил сотрудник правоохранительных органов. Последний получил пулю в бронежилет.

Подозреваемым называют Коула Аллена.

Трамп отметил, что бронежилет офицера отлично сработал, ведь спас его от серьезного ранения. По словам президента, удар от пули можно сравнить с ударом боксера Майка Тайсона, однако защита оказалась эффективной.

Офицера после инцидента госпитализировали, но впоследствии выписали. Президент также заверил, что ранение не было следствием так называемого дружественного огня, когда в офицера мог попасть другой офицер.

Напомним, в июле 2024 года в американском штате Пенсильвания также произошла стрельба, в ходе которой пострадал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Нападавшим оказался Томас Мэтью Крукс, которому было 20 лет. Крукса застрелили агенты Секретной службы.

Трамп тогда получил легкое ранение в ухо.

В сентябре 2024 года стрельба произошла на поле для гольфа Trump International Golf Course West Palm Beach. Трампа тогда эвакуировали, он не пострадал.

