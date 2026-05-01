Президент США Дональд Трамп, попри кілька замахів за останні роки, відмовляється носити бронежилет під час публічних заходів.

Про це повідомляє The Independent.

Під час церемонії підписання документів в Овальному кабінеті один із журналістів поцікавився, чи розглядалося використання бронежилета з огляду на нещодавній інцидент зі стріляниною в готелі Washington Hilton. Там перебували сам Трамп, його дружина Меланія, віцепрезидент Джей Ді Венс, члени уряду та Конгресу, багато журналістів.

У відповідь Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе носити бронежилет, оскільки це додасть йому 20–25 фунтів ваги (9-11 кг). Така репліка прозвучала з елементами самоіронії.

Що відомо про стрілянину

За даними Міністерства юстиції США, під час інциденту озброєний чоловік намагався прорватися до бенкетної зали готелю. За попередньою інформацією, він відкрив стрілянину з рушниці, після чого його зупинив правоохоронець. Останній отримав кулю у бронежилет.

Підозрюваним називають Коула Аллена.

Трамп зазначив, що бронежилет офіцера відмінно спрацював, адже врятував його від серйозного поранення. За словами президента, удар від кулі можна порівняти з ударом боксера Майка Тайсона, однак захист виявився ефективним.

Офіцера після інциденту госпіталізували, але згодом виписали. Президент також запевнив, що поранення не було наслідком так званого дружнього вогню, коли в офіцера міг влучити інший офіцер.

Нагадаємо, у липні 2024 року в американському штаті Пенсильванія також відбулась стрілянина, під час якої постраждав кандидат у президенти США Дональд Трамп. Нападником виявився Томас Метью Крукс, якому було 20 років. Крукса застрелили агенти Секретної служби.

Трамп тоді отримав незначне поранення у вухо.

У вересні 2024 року стрілянина відбулась на полі для гольфу Trump International Golf Course West Palm Beach. Трампа тоді евакуювали, він не постраждав.

Джерело : Independent

