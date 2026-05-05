Игнорирование использования ремней безопасности значительно повышает риск получения тяжелых травм и даже может привести к гибели человека в случае дорожно-транспортного происшествия.

Если в результате ДТП пассажиры, которые не были пристегнуты, получат травмы средней тяжести или тяжелые телесные повреждения, водитель может понести серьезное наказание, включая крупные штрафы, исправительные работы или ограничение свободы.

Какой предусмотрен штраф для водителей за непристегнутый ремень в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Штраф для водителей за непристегнутый ремень: на кого накладывается

Водитель должен не только сам пристегиваться ремнем безопасности, но и следить, чтобы пассажиры также были пристегнуты.

В случае нарушения патрульная полиция может выписать штраф как на водителя, так и на каждого непристегнутого пассажира отдельно. Это означает, что общая сумма штрафов может увеличиваться в зависимости от количества нарушителей в салоне.

Какой штраф за непристегнутый ремень в Украине 2026

В соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, не пристегнутый ремень безопасности наказывается штрафом в виде тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщили в Национальной полиции, за непристегнутый ремень безопасности придется заплатить штраф в размере 510 грн.

Если пассажир не пристегнулся ремнем, то штраф налагается на водителя. Именно водитель несет ответственность за всех пассажиров в салоне.

Обратите внимание! Штраф за непристегнутый ремень оплачивает непосредственно водитель. Поэтому ему необходимо контролировать соблюдение правила всеми пассажирами.

Исключения предусмотрены только для водителей и пассажиров с инвалидностью, оперативных и специальных транспортных средств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.