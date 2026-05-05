Президент Украины Владимир Зеленский осудил недавние удары Ирана по территории Объединенных Арабских Эмиратов и заявил о расширении дипломатического и присутствия Украины в регионе Залива.

Зеленский об атаках Ирана на ОАЭ

По словам Владимира Зеленского, дестабилизация на Ближнем Востоке представляет прямую угрозу глобальной экономике и стоимости жизни в большинстве стран мира.

Президент сказал, что Украина уже начала активную работу по укреплению оборонного партнерства с регионом.

Сейчас смотрят

В частности, во время специального совещания он определил задачу для дипломатов по двустороннему сотрудничеству со странами Залива. Первые предложения по общим направлениям безопасности уже передали Бахрейну, детали которых сейчас прорабатывают экспертные группы обоих государств.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные экспертные команды уже помогают партнерам с усилением оборонной составляющей, работая на принципах взаимности.

В то же время президент утверждает, что от скорости стабилизации ситуации в Заливе зависит не только региональная безопасность, но и мировая социальная стабильность.

Украинская сторона контролирует выполнение предварительных договоренностей со странами Ближнего Востока и готовит новые решения, которые должны обеспечить необходимое усиление Украины через работу с международными партнерами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.