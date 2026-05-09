Во время президентства Дональда Трампа глобальное восприятие США ухудшилось и впервые стало хуже, чем отношение к России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодное исследование датского Фонда Альянса демократий.

Глобальное восприятие США ухудшается второй год подряд. Согласно результатам Индекса восприятия демократии, чистый показатель отношения к США за два года изменился с +22% до -16%. В то же время Россия получила -11%, а Китай — +7%.

Кроме того, США оказались среди стран, которые респонденты чаще всего называли самой большой угрозой для мира — после России и Израиля.

Основатель Альянса демократий и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что резкое ухудшение отношения к США является “печальным, но не шокирующим”.

По его словам, на это повлияла внешняя политика Вашингтона последних 18 месяцев. В частности, речь идет о введении масштабных пошлин для стран, угрозах взять под контроль Гренландию, сокращении помощи Украине и заявлениях о возможном выходе США из НАТО.

В исследовании также упоминаются напряженность в трансатлантических отношениях и недовольство Трампа из-за отказа европейских союзников направить военно-морские силы для открытия Ормузского пролива.

Опрос провела компания Nira Data с 19 марта по 21 апреля 2026 года. В нем приняли участие более 94 тыс. респондентов из 98 стран мира.

Источник : Reuters

