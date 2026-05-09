Під час президентства Дональда Трампа глобальне сприйняття США погіршилося і вперше стало гіршим, ніж ставлення до Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на щорічне дослідження данського Фонду Альянсу демократій.

Глобальне сприйняття США

Глобальне сприйняття США погіршується другий рік поспіль. Згідно з результатами Індексу сприйняття демократії, чистий показник ставлення до США за два роки змінився з +22% до -16%. Водночас Росія отримала -11%, а Китай — +7%.

Крім того, США опинилися серед країн, які респонденти найчастіше називали найбільшою загрозою для світу — після Росії та Ізраїлю.

Засновник Альянсу демократій і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що різке погіршення ставлення до США є “сумним, але не шокуючим”.

За його словами, на це вплинула зовнішня політика Вашингтона останніх 18 місяців. Зокрема, йдеться про запровадження масштабних мит для країн, погрози взяти під контроль Гренландію, скорочення допомоги Україні та заяви щодо можливого виходу США з НАТО.

У дослідженні також згадуються напруження у трансатлантичних відносинах і невдоволення Трампа через відмову європейських союзників направити військово-морські сили для відкриття Ормузької протоки.

Опитування провела компанія Nira Data з 19 березня по 21 квітня 2026 року. У ньому взяли участь понад 94 тис. респондентів із 98 країн світу.

Джерело : Reuters

