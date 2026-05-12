26 мая президент США Дональд Трамп пройдет ежегодный медицинский осмотр в больнице имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Медицинский осмотр Трампа

Трампу проведут плановые стоматологические и медицинские обследования.

Сейчас смотрят

Дональд Трамп — самый пожилой человек, когда-либо вступавший в должность президента. В июне ему исполнится 80 лет.

Еще во время предвыборной гонки Трамп часто ставил под сомнение способность президента Джо Байдена выполнять свои обязанности. Трамп неоднократно хвастался своим физическим и психическим здоровьем и уверял, что возраст на него не влияет.

Позже на этой неделе Трамп планирует поехать в Китай на саммит с лидером этой страны Си Цзиньпином.

Вопросы о здоровье Дональда Трампа время от времени возникали в течение его второго президентского срока, особенно после того, как на его руках заметили синяки. Трамп заявил, что синяки можно объяснить частыми рукопожатиями, а также приемом аспирина для здоровья сердца.

В марте врач Белого дома сообщил, что Трамп принимает профилактический препарат для лечения кожи с целью устранения раздражения на шее.

В июле прошлого года Белый дом сообщил, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность — распространенное заболевание, связанное с отеками ног, — но в остальном врачи признали состояние здоровья президента отличным.

В октябре прошлого года врач Дональда Трампа заявил, что тот находится в “отличном состоянии здоровья”, а сердце Трампа оказалось примерно на 14 лет моложе его биологического возраста.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.