Президент США Дональд Трамп принимает высокие дозы аспирина, страдает отеками конечностей и периодически сталкивается с проблемами со слухом. Однако глава Белого дома настаивает, что находится в хорошей форме.

Трамп о состоянии своего здоровья

Как пишет The Wall Street Journal, 79-летний президент США принимает больше аспирина, чем рекомендуют врачи.

Дональд Трамп некоторое время пытался носить компрессионные носки для отеков лодыжек. Однако впоследствии он перестал, потому что они ему не понравились.

Трамп рассказал, что большая доза аспирина, которую он принимает ежедневно, приводит к легкому образованию синяков. Врачи рекомендовали ему снизить дозу, но он отказался от совета, поскольку принимает препарат уже 25 лет.

В то же время президент США сожалеет о том, что прошел обследование с помощью современных методов визуализации, поскольку это привлекло внимание к состоянию его здоровья.

— Оглядываясь назад, я понимаю, как жаль, что я это сделал, потому что это дало им немного повода для нападок, — сказал Трамп, комментируя свое решение пройти обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости в октябре.

В то же время Трамп рассказал, что начинает свой день рано утром в офисе в резиденции Белого дома. Затем около 10:00 утра спускается вниз, чтобы работать в Овальном кабинете, где и работает до 19:00 или 20:00 вечера.

Трамп заявил, что прислушался к совету своих сотрудников замедлить темп работы, в частности провел около двух недель в Мар-а-Лаго, известном как зимняя резиденция Белого дома, на Рождество и Новый год. Ему также посоветовали стараться быть внимательным во время публичных мероприятий.

Врач Трампа, капитан ВМС США Шон Барбабелла, заявил, что его пациент находится в исключительно хорошем состоянии здоровья и идеально подходит для выполнения своих обязанностей главнокомандующего.

Белый дом предоставил результаты анализа электрокардиограммы президента США, выполненного с помощью искусственного интеллекта. Сердечный возраст Трампа оказался примерно на 14 лет моложе биологического. По мнению Трампа, генетика очень важна. Свою генетику он назвал очень хорошей.