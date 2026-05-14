Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів у Пекіні домовилися про формування конструктивних і стабільних відносин між двома країнами. Водночас китайська сторона жорстко попередила Вашингтон про ризики конфлікту через питання Тайваню.

Про це повідомляє Associated Press

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна у Китаї

Переговори між лідерами США та Китаю відбулися у Великому залі народу в Пекіні й тривали близько двох годин за зачиненими дверима. Сторони обговорювали торговельні суперечки, безпекову ситуацію та питання Тайваню.

Під час відкритої частини зустрічі Трамп позитивно висловився про китайського лідера.

— Ви — великий лідер. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але я кажу це все одно, бо це правда. Для мене честь бути з вами. Для мене честь бути вашим другом, — заявив президент США.

Водночас Сі Цзіньпін наголосив, що відносини між Вашингтоном і Пекіном мають будуватися на співпраці, а не на конфронтації. Він також згадав так звану “пастку Тукідіда” — концепцію, за якою суперництво між чинною та зростаючою світовими державами часто призводить до війни.

Окрему увагу китайський лідер приділив ситуації навколо Тайваню. За словами речниці МЗС Китаю Мао Нін, Сі Цзіньпін під час переговорів назвав це питання найважливішим у китайсько-американських відносинах.

— Якщо це питання буде вирішено належним чином, двосторонні відносини будуть стабільними. В іншому випадку між двома країнами виникнуть сутички і навіть конфлікти, що поставить під велику загрозу всі відносини, — написала Мао Нін у соцмережі X.

Попередження пролунало на тлі невдоволення Пекіна намірами США постачати озброєння Тайваню. Адміністрація Трампа раніше погодила пакет військової допомоги острову на $11 млрд.

Після завершення зустрічі китайська сторона заявила, що лідери домовилися про новий курс відносин між країнами, який державне агентство Сіньхуа охарактеризувало як конструктивний, стратегічний і стабільний.

Тим часом у Тайвані подякували Вашингтону за довгострокову підтримку.

США сподіваються на успіхи в торгівлі

У Білому домі заявили, що Дональд Трамп вирушив до Пекіна з розрахунком досягти конкретних домовленостей із Китаєм ще до завершення візиту. Насамперед ідеться про торговельну сферу, де Вашингтон очікує поступок від китайської сторони.

Серед можливих результатів переговорів — збільшення закупівель Китаєм американської сої, яловичини та літаків. Також адміністрація Трампа просуває ідею створення спільної Торгової ради для врегулювання економічних суперечок між країнами.

Попри це, сторони поки не розкривають деталей щодо потенційних домовленостей. Ситуацію ускладнюють тісні економічні зв’язки Пекіна з Іраном.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін заявив, що Китай і надалі відкриватиме нові можливості для іноземного бізнесу. Крім того, китайський лідер провів окрему зустріч із представниками американських компаній, які прибули до Китаю разом із Трампом.

Минулого року Вашингтон і Пекін погодили торговельне перемир’я, що дозволило уникнути взаємного запровадження високих мит. У Білому домі стверджують, що переговори щодо продовження цієї угоди тривають, а обидві сторони зацікавлені у збереженні стабільних економічних відносин.

Економічні питання, викликані війною з Іраном

Візит Трампа до Китаю відбувається на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка вже впливає на світову економіку. Через фактичне блокування Ормузької протоки зросли ціни на нафту й газ, що посилило побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання.

Китай залишається найбільшим покупцем іранської нафти. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп планує переконувати Пекін вплинути на Іран для стабілізації ситуації в регіоні.

Водночас сам Трамп публічно говорив, що навряд чи проситиме Сі Цзіньпіна тиснути на Тегеран через ситуацію з Ормузькою протокою. Президент США також заявив, що економічні ризики не вплинуть на його політику щодо Ірану.

Джерело : AP News

