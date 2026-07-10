Ізраїль поділився новими розвідувальними даними зі США, які свідчать про новий план Ірану вбити президента США Дональда Трампа.

Про це The Wall Street Journal повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Ізраїль передав США розвіддані про план замаху Ірану на Трампа

За даними видання, Ізраїль передав Вашингтону розвіддані про нові наміри Тегерана здійснити замах на президента США.

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За інформацією WSJ, Іран уже кілька років погрожує помстою Трампу за знищення генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані. Його ліквідували американським ударом у 2020 році, під час першого президентства Трампа.

Спілкуючись із журналістами під час саміту НАТО в Анкарі, президент США підтвердив, що знає про загрози на свою адресу.

– Вони хочуть усунути лідера США – мене. Я в кожному їхньому списку. І досі мені, мабуть, трохи щастило, але це, можливо, не триватиме довго, – припустив Трамп.

У виданні зазначають, що на похороні верховного лідера Ірану Алі Хаменеї натовп вигукував заклики до смерті Трампа, а також розгорнув плакат із прямою погрозою президенту США про вбивство.

Останнім часом американські спецслужби регулярно звітують про небезпеку для життя Трампа. Зокрема, нещодавно США висунули обвинувачення вісьмом особам, яких підозрюють у плануванні замаху на Трампа під час турніру UFC поблизу Білого дому.

Так, у квітні під час урочистої вечері президента з пресою спецслужби затримали озброєного зловмисника. Крім того, у лютому 2026 року суд оголосив довічний вирок чоловіку, який у 2024 році вчинив спробу замаху на Трампа на гольф-полі у Флориді.

Найбільш резонансним досі вважається замах під час передвиборчої кампанії в Батлері. Тоді випущена куля пролетіла буквально в кількох сантиметрах від голови Трампа, поранивши йому вухо.

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