Обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти американські ракети-перехоплювачі для зенітних ракетних комплексів Patriot стала важливим політичним сигналом для Києва. Водночас налагодити таке виробництво швидко не вдасться — на це може знадобитися щонайменше рік.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на експертів у сфері оборони.

Виробництво ракет до Patriot в Україні

Ракети-перехоплювачі Patriot залишаються одним із ключових елементів української протиповітряної оборони, оскільки саме вони здатні знищувати балістичні цілі. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Росія дедалі активніше використовує балістичні ракети для масованих ударів по Україні.

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За даними агентства, лише цього місяця українські сили ППО змогли збити чотири з 54 російських балістичних ракет.

Водночас експерти зауважують, що реалізація ініціативи потребуватиме значного часу. Йдеться не лише про будівництво виробничих потужностей, а й про створення ланцюгів постачання та залучення підрядників для випуску перехоплювачів PAC-2 компанії Raytheon або сучасніших PAC-3 від Lockheed Martin.

Показовим є приклад Німеччини. У 2024 році Raytheon домовилася з європейською компанією MBDA про виробництво ракет GEM-T для комплексів Patriot, однак перші поставки очікуються лише на початку 2027 року. Переговори щодо локалізації виробництва PAC-3 у Німеччині поки не завершилися.

За інформацією Reuters, нові ракети для України, найімовірніше, вироблятимуть у Німеччині або іншій європейській країні, де це безпечніше в умовах війни. Після завершення бойових дій виробництво можуть перенести безпосередньо в Україну.

Водночас Зеленський заявив, що українська та американська технічні команди найближчим часом узгодять усі деталі співпраці. За його словами, Київ прагне розпочати виробництво ракет в Україні якомога швидше, а також очікує на нові поставки перехоплювачів PAC-3 зі США вже найближчими днями.

Експерти наголошують, що нинішніх темпів виробництва ракет Patriot недостатньо для протидії російським балістичним атакам. За оцінками, РФ щороку випускає щонайменше 700–800 ракет Іскандер і Кинджал. Оскільки для перехоплення однієї балістичної цілі зазвичай потрібно до трьох ракет Patriot, Україні та її союзникам необхідно близько 2 400 перехоплювачів щороку.

Минулого року Lockheed Martin поставила трохи більше 600 ракет PAC-3, а до 2030 року планує збільшити виробництво приблизно до 2 тис. одиниць на рік. За оцінками фахівців, українське підприємство після запуску могло б виготовляти близько 200–300 ракет-перехоплювачів щороку.

Джерело : Reuters

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