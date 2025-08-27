В Париже 25 августа напротив Эйфелевой башни изнасиловали 32-летнюю гражданку Украины. Правоохранители задержали 17-летнего подозреваемого ливийского происхождения.

Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на полицию.

В Париже изнасиловали украинку

Нападение на украинку произошло в ночь с понедельника на вторник в районе Марсового поля в седьмом округе столицы Франции.

Правоохранители задержали подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения и поместили под стражу.

По предварительным данным полиции, инцидент произошел в 2:40 по местному времени. Злоумышленник силой затащил за куст жертву, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения, после чего изнасиловал.

Крики жертвы и ее плач привлекли внимание экипажа ночной бригады по борьбе с преступностью Парижа, который патрулировал поблизости. Полицейские задержали подозреваемого на месте.

По данным издания, подозреваемый – 17-летний подросток ливийского происхождения. Однако он не имел при себе документов, удостоверяющих личность. В прокуратуре Парижа сообщили, что его личность проверяют.

Что касается обстоятельств предполагаемого изнасилования, жертву будут допрашивать еще раз, поскольку она не владеет французским языком.

– Поскольку жертва не владеет французским языком и на момент прибытия полиции находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее необходимо допросить еще раз, чтобы она могла рассказать о том, что произошло, – отметили в прокуратуре.

Как пишет издание, случаев сексуального насилия у подножия Эйфелевой башни не было с осени 2024 года. Тогда по подозрению в изнасиловании двух латвийских женщин задержали трех египтян и одного алжирца, которые незаконно находились во Франции.

Еще ранее летом 2023 года сексуальное насилие совершили над туристкой из Мексики, а в октябре того же года изнасиловали полицейскую из Великобритании.

