У Парижі 25 серпня навпроти Ейфелевої вежі зґвалтували 32-річну громадянку України. Правоохоронці затримали 17-річного підозрюваного лівійського походження.

Про це повідомляє видання Le Parisien, посилаючись на поліцію.

Напад на українку стався у ніч з понеділка на вівторок у районі Марсового поля у сьомому окрузі столиці Франції.

Правоохоронці затримали підозрюваного у стані алкогольного сп’яніння та помістили під варту.

За попередніми даними поліції, інцидент стався о 2:40 за місцевим часом. Зловмисник силою затягнув за кущ жертву, яка також перебувала в стані алкогольного сп’яніння, після чого зґвалтував.

Крики жертви та її плач привернули увагу екіпаж нічної бригади з боротьби зі злочинністю Парижа, який патрулював поблизу. Поліцейські затримали підозрюваного на місці.

За даними видання, підозрюваним є 17-річний підліток лівійського походження. Проте він не мав при собі документів, що посвідчують особу. У прокуратурі Парижа повідомили, що його особу перевіряють.

Щодо обставин ймовірного зґвалтування, жертву допитуватимуть ще раз, оскільки вона не володіє французькою мовою.

– Оскільки жертва не володіє французькою мовою і на момент прибуття поліції перебувала в стані алкогольного сп’яніння, її необхідно допитати ще раз, щоб вона могла розповісти про те, що сталося, – зазначили у прокуратурі.

Як пише видання, випадків сексуального насильства біля підніжжя Ейфелевої не траплялося з осені 2024 року. Тоді за підозрою в зґвалтуванні двох латвійок затримали трьох єгиптян і одного алжирця, які незаконно перебували у Франції.

Ще раніше улітку 2023 року сексуальне насильство скоїли над туристкою із Мексики, а в жовтні того ж року зґвалтували поліцейську з Великої Британії.

