Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Болгарії зазнав ймовірного втручання в роботу GPS із боку Росії.

Про це пише газета The Financial Times, посилаючись на трьох поінформованих чиновників.

Літак глави Єврокомісії сів у Болгарії без GPS

Ймовірне втручання з боку Росії вивело з ладу навігаційні служби GPS в аеропорту Болгарії та змусило літак із фон дер Ляєн на борту приземлитися, використовуючи паперові карти.

Літак із главою Єврокомісії майже годину кружляв над містом, після чого пілот вирішив приземлитися без електронних навігаційних засобів.

За словами трьох чиновників, інцидент розглядають як операцію із російським втручанням.

– GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати, Це було безсумнівне втручання, — сказав чиновник.

Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила газеті, що такий інцидент справді стався.

– З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння (GPS, – Ред.). Ці перешкоди порушують точність прийому GPS-сигналів, що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем, – йдеться в повідомленні.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив FT, що ця інформація є “неправдивою”.

Фон дер Ляєн летіла з Варшави до Болгарії на зустріч із прем’єр-міністром країни Росеном Желязковим. У межах візиту був запланований візит на завод із виробництва боєприпасів.

Джерело : Financial Times

