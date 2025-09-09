Глава Европейского Совета Антониу Кошта и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос осудили российский удар по селу Яровая в Донецкой области, в результате которого погибли более 20 человек.

Удар по селу Яровая: реакция ЕС

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта резко отреагировал на обстрел села Яровая в Донецкой области, в результате которого 9 сентября погибли 24 человека и еще 19 получили ранения.

— Это ли имеет в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия перестанет убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский? — написал председатель Евросовета в соцсети Х.

На жестокую атаку также отреагировала еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Сейчас смотрят

– Пока мы обсуждали европейское будущее Украины в Европарламенте, РФ продолжает забирать жизни мирных жителей. Сегодня более 20 человек были убиты в очереди за пенсиями, — подчеркнула Кос в соцсети Х.

Она добавила, что подобная эскалация обстрелов лишь свидетельствует о том, что “Москва хочет войны, а не мира”. По словам Кос, несмотря на это, европейский курс Украины уже определен: вступление в ЕС и свобода.

Ранее сегодня Марта Кос во время выступления в Европарламенте напомнила, что Кремль даже атаковал здание Кабмина в Киеве, чтобы послать сигнал как украинской власти, так и международным партнерам.

– В воскресенье Россия впервые нанесла удар по зданию Кабинета министров в Киеве. Прямое нападение на правительство Украины. Конечно, оно не было случайным. Это было послание: Россия не хочет мира, Россия боится европейских устремлений Украины и отвергает демократию, – сказала Кос.

По ее словам, ответ ЕС должен быть решительным и единым, ведь несмотря на войну Украина демонстрирует прогресс в реформах.

Еврокомиссар призвала Европейский совет как можно скорее открыть переговорные кластеры с Украиной, подчеркнув, что вступление в ЕС является самой мощной гарантией безопасности для украинцев.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.