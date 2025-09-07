Який вигляд має будинок уряду після російської атаки сьогодні зранку, показала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

РФ вдарила по Кабміну: яка зараз будівля

Юлія Свириденко зазначила, що вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ поцілила по будівлі Кабміну.

– На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу уряду. Руйнування відновимо, – написала вона.

Свириденко закликала “наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні”.

Вона наголосила, що зараз час діяти, а Україні необхідно більше систем ППО для захисту неба й енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими.

– Посильте санкційний тиск на Росію, щоби зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально – можливості у ваших руках, – додала вона.

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning’s Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government. The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

Нагадаємо, що уночі проти 7 вересня російська армія здійснила наймасованішу атаку на Україну від початку повномасштабної війни, застосувавши рекордну кількість засобів повітряного нападу.

За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень.

Фото: Юлія Свириденко

