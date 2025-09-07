Який вигляд має будинок уряду після російської атаки сьогодні зранку, показала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

РФ вдарила по Кабміну: яка зараз будівля

Юлія Свириденко зазначила, що вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ поцілила по будівлі Кабміну.

– На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу уряду. Руйнування відновимо, – написала вона.

РФ вдарила по Кабміну

Фото: Юлія Свириденко

Свириденко закликала “наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні”.

Вона наголосила, що зараз час діяти, а Україні необхідно більше систем ППО для захисту неба й енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими.

– Посильте санкційний тиск на Росію, щоби зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально – можливості у ваших руках, – додала вона.

Нагадаємо, що уночі проти 7 вересня російська армія здійснила наймасованішу атаку на Україну від початку повномасштабної війни, застосувавши рекордну кількість засобів повітряного нападу.

За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень.

Фото: Юлія Свириденко

