Голова Європейської Ради Антоніу Кошта та єврокомісар з питань розширення Марта Кос засудили російський удар по селу Ярова у Донецькій області, внаслідок якого загинуло понад 20 людей.

Удар по селу Ярова: реакція ЄС

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта різко відреагував на обстріл села Ярова на Донеччині, внаслідок чого 9 вересня загинуло 24 людини та ще 19 поранено.

– Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія перестане вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський? – написав голова Євроради у соцмережі Х.

На жорстоку атаку також відреагувала єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

– Поки ми обговорювали європейське майбутнє України в Європарламенті, РФ продовжує забирати життя мирних жителів. Сьогодні понад 20 людей було вбито в черзі за пенсіями, – наголосила Кос у соцмережі Х.

Вона додала, що подібна ескалація обстрілів лише свідчить про те, що “Москва хоче війни, а не миру”. За словами Кос, попри все європейський курс України вже визначений: вступ до ЄС та свобода.

Раніше сьогодні Марта Кос під час виступу в Європарламенті нагадала, що Кремль навіть атакував будівлю Кабміну в Києві, щоб надіслати сигнал як українській владі, так і міжнародним партнерам.

– У неділю Росія вперше завдала удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Прямий напад на уряд України. Звичайно, він не був випадковим. Це було послання: Росія не хоче миру, Росія боїться європейських прагнень України та відкидає демократію, – сказала Кос.

За її словами, відповідь ЄС має бути рішучою та єдиною, адже попри війну Україна демонструє прогрес у реформах.

Єврокомісар закликала Європейську раду якнайшвидше відкрити переговорні кластери з Україною, наголосивши, що вступ до ЄС є найпотужнішою гарантією безпеки для українців.

Джерело : Укрінформ

