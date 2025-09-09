Свиные головы с надписями Макрон нашли возле мечетей в Париже: подробности
Полиция Парижа начала расследование после обнаружения возле нескольких мечетей в пригороде французской столицы и в самом городе по меньшей мере девяти свиных голов. На некоторых были надписи “Макрон”.
Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес на своей странице в соцсети Х.
К мечетям в Париже подбросили свиные головы
– Сегодня утром перед входом в несколько мечетей города были обнаружены свиные головы. Немедленно было начато расследование. Делается все возможное, чтобы найти виновников этих отвратительных поступков, — заявил Нуньес.
Большая мечеть Парижа уже выразила сожаление по поводу очередного этапа антимусульманской ненависти и осудила исламофобские акты, направленные на раскол национального сообщества.
Как известно, в исламе свинья считается нечистым животным (хаджис/харам). Ее мясо запрещено к употреблению для мусульман, а любые продукты, содержащие свинину, считаются харам.
Газета Le Parisien пишет, что свиные головы обнаружили, в частности, на улице Маре в 20-м округе Парижа, перед мечетью в 15-м округе и перед двумя мечетями в 18-м округе.
Еще две головы нашли возле мечетей в департаменте Сена-Сен-Дени в городе Монтрей, недалеко от Парижа. Также шокирующие находки обнаружили возле мечетей в таких пригородах столицы Франции, как Малакофф, Монруж и муниципалитете Жантии.
По данным источников в полиции, первое жуткое открытие было сделано в 5:30 утра в 20-м округе Парижа. Верующие нашли свиную голову, окрашенную синей краской, перед входом в мечеть Анвар Эль-Мадина на улице Этьен-Маре.
По сообщению источника, в Монтрей подобный акт был совершен в 5.30 утра. Верующие обнаружили свиную голову с надписью Макрон заглавными буквами.