Полиция Парижа начала расследование после обнаружения возле нескольких мечетей в пригороде французской столицы и в самом городе по меньшей мере девяти свиных голов. На некоторых были надписи “Макрон”.

Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес на своей странице в соцсети Х.

К мечетям в Париже подбросили свиные головы

– Сегодня утром перед входом в несколько мечетей города были обнаружены свиные головы. Немедленно было начато расследование. Делается все возможное, чтобы найти виновников этих отвратительных поступков, — заявил Нуньес.

Большая мечеть Парижа уже выразила сожаление по поводу очередного этапа антимусульманской ненависти и осудила исламофобские акты, направленные на раскол национального сообщества.

Как известно, в исламе свинья считается нечистым животным (хаджис/харам). Ее мясо запрещено к употреблению для мусульман, а любые продукты, содержащие свинину, считаются харам.

Газета Le Parisien пишет, что свиные головы обнаружили, в частности, на улице Маре в 20-м округе Парижа, перед мечетью в 15-м округе и перед двумя мечетями в 18-м округе.

Еще две головы нашли возле мечетей в департаменте Сена-Сен-Дени в городе Монтрей, недалеко от Парижа. Также шокирующие находки обнаружили возле мечетей в таких пригородах столицы Франции, как Малакофф, Монруж и муниципалитете Жантии.

По данным источников в полиции, первое жуткое открытие было сделано в 5:30 утра в 20-м округе Парижа. Верующие нашли свиную голову, окрашенную синей краской, перед входом в мечеть Анвар Эль-Мадина на улице Этьен-Маре.

По сообщению источника, в Монтрей подобный акт был совершен в 5.30 утра. Верующие обнаружили свиную голову с надписью Макрон заглавными буквами.

