Поліція Парижа розпочала розслідування після виявлення біля кількох мечетей у передмісті французької столиці та в самому місті щонайменше дев’яти свинячих голів. На деяких були написи “Макрон”.

Про це повідомив префект паризької поліції Лоран Нуньєс на своїй сторінці у соцсережі Х.

До мечетей у Парижі підкинули свинячі голови

– Сьогодні зранку перед входом до кількох мечетей міста були виявлені свинячі голови. Негайно було розпочато розслідування. Робиться все можливе, щоб знайти винуватців цих огидних вчинків, – заявив Нуньєс.

Зараз дивляться

Велика мечеть Парижа вже висловила жаль щодо чергового етапу антимусульманської ненависті й засудила ісламофобські акти, спрямовані на розкол національної спільноти.

Як відомо, в ісламі свиня вважається нечистою твариною (хаджіс/харам). Її м’ясо заборонено до вживання для мусульман, а будь-які продукти, що містять свинину, вважаються харам.

Газета Le Parisien пише, що свинячі голови виявили, зокрема, на вулиці Маре у 20-му окрузі Парижа, перед мечеттю в 15-му окрузі та перед двома мечетями у 18-му окрузі.

Ще дві голови знайшли біля мечетей у департаменті Сена-Сен-Дені у місті Монтрей, що біля Парижа. Також шокуючі знахідки виявили біля мечетей у таких передмістях столиці Франції, як Малакофф, Монруж та муніципалітеті Жантії.

За даними джерел у поліції, перше моторошне відкриття було зроблено о 5:30 ранку в 20-му окрузі Парижа. Віряни знайшли свинячу голову, пофарбовану синьою фарбою, перед входом до мечеті Анвар Ель-Мадіна на вулиці Етьєн-Маре.

За повідомленням джерела, в Монтрей подібний акт було скоєно о 5.30 ранку. Віряни виявили свинячу голову з написом Макрон великими літерами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.