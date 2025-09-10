В Польше найдены обломки уже 16 БпЛА после нарушения воздушного пространства Россией
На территории Польши уже нашли обломки 16 беспилотников. Один из дронов упал в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы.
Как сообщает RMF24, это количество найденных беспилотников в Польше по состоянию на вечер среды, 10 сентября.
Обломки российских дронов в Польше
По информации издания, один из 16 беспилотных летательных аппаратов упал на территории подразделения территориальной обороны в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы.
Как отмечается, беспилотник не нанес ущерба, поскольку не был оснащен взрывчаткой.
Вскоре Министерство внутренних дел Польши сообщило еще об одном месте находки в Чижуве, где был разбит беспилотник на поле, который не нанес ущерба.
Кроме этого, обломки дрона нашли в Быхавке-Тшетой вблизи Люблина, где беспилотник при падении повредил крышу сельскохозяйственного здания.
По предварительной информации, обломки дронов найдены:
- в Люблинском воеводстве: в населенных пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колония, Выхалев, Быхавка-Тшетя;
- в Лодзинском воеводстве: в Мнишеве;
- в Варминско-Мазурском воеводстве: в населенном пункте Олесно;
- в Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом, а также в Новом-Мясте-над-Пилицей;
- в Свентокшиском воеводстве: в населенных пунктах Чижув и Собутцы.
По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, военные подтверждают по меньшей мере 19 нарушений воздушного пространства страны.