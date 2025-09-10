На территории Польши уже нашли обломки 16 беспилотников. Один из дронов упал в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы.

Как сообщает RMF24, это количество найденных беспилотников в Польше по состоянию на вечер среды, 10 сентября.

Обломки российских дронов в Польше

По информации издания, один из 16 беспилотных летательных аппаратов упал на территории подразделения территориальной обороны в Новом-Мясте-над-Пилицей, недалеко от Варшавы.

Сейчас смотрят

Как отмечается, беспилотник не нанес ущерба, поскольку не был оснащен взрывчаткой.

Вскоре Министерство внутренних дел Польши сообщило еще об одном месте находки в Чижуве, где был разбит беспилотник на поле, который не нанес ущерба.

Кроме этого, обломки дрона нашли в Быхавке-Тшетой вблизи Люблина, где беспилотник при падении повредил крышу сельскохозяйственного здания.

По предварительной информации, обломки дронов найдены:

в Люблинском воеводстве: в населенных пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колония, Выхалев, Быхавка-Тшетя;

в Лодзинском воеводстве: в Мнишеве;

в Варминско-Мазурском воеводстве: в населенном пункте Олесно;

в Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом, а также в Новом-Мясте-над-Пилицей;

в Свентокшиском воеводстве: в населенных пунктах Чижув и Собутцы.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, военные подтверждают по меньшей мере 19 нарушений воздушного пространства страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.