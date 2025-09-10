Російська Федерація оснастила дрони Гербера додатковими паливними баками перед порушенням повітряного простору Польщі, щоб збільшити їхню дальність польоту.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на українського аналітика Полковник ГШ, який знайомий із конструкцією цих безпілотників.

Як РФ оснастила дрони перед вторгненням у Польщу

За словами експерта, у стандартній комплектації російський дрон Гербера має єдиний паливний бак, розташований у хвостовій частині.

Проте безпілотники, які впали на території Польщі, мали ще один додатковий бак у носовій частині.

– Серед тих Гербер, які були виявлені в Україні, ніколи не було додаткових паливних баків в носовій частині. Отже, це була спеціальна версія, щоб пролетіти якомога далі. Наприклад, до території Польщі, – припустив він.

РФ готувала дронові атаки Польщі з липня

Як пише військовий портал Defense Express, Москва готувала дронові атаки на Польщу з липня 2025 року, адже на російських безпілотниках вже фіксувались польські SIM-карти, а Варшаву про це попереджали.

За інформацією видання, ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Польський журналіст Марек Будзиш оприлюднив інформацію, посилаючись на звіт від 2 липня (без зазначення авторів), в якому містяться деталі, зокрема місця збиття російських дронів.

Крім польських SIM-карт, в одному з дронів виявили карту литовського оператора. У звіті зазначається, що це свідчить про підготовку РФ до польотів над територією цих країн та перевірки підключення до мобільних мереж.

