Украинцы в Польше: Сенат принял законопроект о продлении легального пребывания и выплатах
Сенат Польши принял законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины без поправок.
Закон о помощи украинцам принят Сенатом Польши
Как сообщает PolskieRadio.pl, законопроект поддержали 57 сенаторов, выступили против — 32, при этом никто не воздержался от голоса.
Документ гарантирует украинцам, которые нашли убежище в Польше, продление законного пребывания и устанавливает зависимость социальных выплат, в частности программы 800+, от трудовой деятельности.
Эти положения появились после того, как президент Польши Кароль Навроцкий ветировал предыдущую редакцию закона.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик выразил надежду, что президент подпишет закон в существующей редакции.
Законопроект устанавливает более жесткие правила для иностранцев по получению социальной помощи. Выплаты будут зависеть от трудоустройства и посещения детьми польской школы. Исключение сделано, в частности, для родителей детей с инвалидностью.
Согласно законопроекту, украинцы взрослого возраста будут иметь ограниченный доступ к ряду медицинских услуг в Польше, среди которых лекарственные программы, реабилитация и стоматологическое лечение.
В то же время этот закон обеспечивает продление легального пребывания украинских беженцев до 4 марта.
Документ в дальнейшем поступит на стол президента Польши для дальнейшего утверждения.