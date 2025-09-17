С заявлением президента США Дональда Трампа о “случайности” атаки дронами Польши со стороны РФ в ночь на 10 сентября не согласно абсолютное большинство поляков.

Опрос относительно “случайности” атаки дронами Польши

Согласно опросу IBRiS, 81,7% поляков не считают, что вторжение российских дронов в польское воздушное пространство было ошибкой, как предположил президент США Дональд Трамп, пишет wiadomosci.wp.pl.

Соглашаются с таким предположением главы Штатов только 10,6% и еще 7,7% респондентов не имеют мнения относительно этого вопроса.

Сейчас смотрят

Издание отмечает, что заявление Трампа о том, что инцидент мог быть ошибкой, подверглось резкой критике в Польше.

В частности, вице-премьер-министр Радослав Сикорский и лидер партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский решительно отвергли это толкование.

– Нет, это не была ошибка, – написал Сикорский в социальных сетях.

В то же время опрос продемонстрировал различия в восприятии атаки Польши среди избирателей разных партий. Наибольшую поддержку теории ошибки оказали избиратели Конфедерации (18%), Гражданской коалиции (17%) и Новых левых (17%). Наиболее скептически к этому объяснению относятся избиратели ПиС, по мнению лишь 4% респондентов, это могла быть случайность.

Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 13-14 сентября 2025 года на выборке из 1067 поляков. Его осуществили с помощью компьютерных телефонных интервью (CATI).

Напомним, что в ночь на 10 сентября более 20 российских беспилотников пересекли границу с Польшей.

12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что массированная атака российских дронов на Польшу якобы могла быть ошибкой.

Затем президент США сделал новое заявление, отметив, что российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польше. Что контрастируют с его заявлением ранее.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.