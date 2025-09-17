Українці у Польщі: Сенат прийняв законопроєкт про продовження легального перебування та виплати
Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок.
Закон про допомогу українцям прийнятий Сенатом Польщі
Як повідомляє PolskieRadio.pl, законопроєкт підтримали 57 сенаторів, виступили проти – 32, водночас ніхто не утримався від голосу.
Документ гарантує українцям, які знайшли прихисток у Польщі, подовження законного перебування та встановлює залежність соціальних виплат, зокрема програми 800+, від трудової діяльності.
Ці положення з’явилися після того, як президент Польщі Кароль Навроцький ветував попередню редакцію закону.
Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик висловив сподівання, що президент підпише закон у наявній редакції.
Законопроєкт встановлює жорсткіші правила для іноземців щодо отримання соціальної допомоги. Виплати залежатимуть від працевлаштування та відвідування дітьми польської школи. Виняток зроблено, зокрема, для батьків дітей з інвалідністю.
Згідно із законопроєктом, українці дорослого віку матимуть обмежений доступ до низки медичних послуг у Польщі, серед яких лікарські програми, реабілітація та стоматологічне лікування.
Водночас цей закон забезпечує продовження легального перебування українських біженців до 4 березня.
Документ надалі потрапить до столу президента Польщі для подальшого затвердження.