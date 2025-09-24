Болгария прекратит транзит российского газа по контрактам в 2026 году и полностью откажется от него в 2028 году.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Премьер-министр Болгарии об отказе от газа РФ

Росен Желязков отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы отказаться от российского газа.

— Мы, как часть Евросоюза, присоединимся к решениям о том, чтобы в краткосрочной перспективе — до 2026 года — прекратить договоры об использовании или транзите российского природного газа, — утверждает премьер-министр Болгарии.

По его словам, к 2028 году российский газ должен быть окончательно исключен из болгарского энергетического рынка.

Весь объем природного газа для промышленности и домохозяйств, который потребляет Болгария, поставляется в виде сжиженного газа через специализированные терминалы, сообщил премьер.

Через Болгарию пролегает трубопровод Балканский поток, по которому с 2021 года Венгрия импортирует российский газ, минуя Украину.

После завершения транзитного соглашения между Украиной и Россией в 2025 году к этому маршруту присоединилась Словакия.

Источник: Bulgarian National Radio

