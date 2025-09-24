Болгарія припинить транзит російського газу за контрактами у 2026 році та повністю відмовиться від нього у 2028 році.

Про це заявив премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков.

Премʼєр-міністр Болгарії про відмову від газу РФ

Росен Желязков відреагував на заклик президента США Дональда Трампа до країн Європи відмовитися від російського газу.

– Ми, як частина Євросоюзу, приєднаємося до рішень про те, щоб у короткостроковій перспективі – до 2026 року – припинити договори про використання або транзит російського природного газу, – стверджує премʼєр-міністр Болгарії.

За його словами, до 2028 року російський газ має бути остаточно виключений з болгарського енергетичного ринку.

Весь обсяг природного газу для промисловості та домогосподарств, який споживає Болгарія, постачається у вигляді скрапленого газу через спеціалізовані термінали, повідомив прем’єр.

Через Болгарію пролягає трубопровід Балканський потік, яким з 2021 року Угорщина імпортує російський газ, оминаючи Україну.

Після завершення транзитної угоди між Україною та Росією у 2025 році до цього маршруту приєдналася Словаччина.

Джерело: Bulgarian National Radio

