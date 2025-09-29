Дания получает помощь от союзников по НАТО для обеспечения безопасности перед встречей европейских лидеров в Копенгагене на этой неделе после волны вторжений дронов, которые, вероятно, могут быть связаны с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.

Дания просит НАТО помощи в защите от атак дронов

Германия, Франция и Швеция направляют в столицу Дании системы противодействия дронам, радарные комплексы, вертолет и военнослужащих.

Поддержка предоставлена после серии инцидентов с дронами, которые нарушили работу гражданских и военных объектов страны в течение последней недели.

Дроны, которые были замечены над Данией, вынудили временно закрыть несколько аэропортов, в том числе главный хаб в Копенгагене.

На выходных военные снова сообщили об активности дронов вблизи ряда оборонных объектов.

Инциденты вызвали масштабное полицейское расследование и вынудили правительство на пять дней запретить использование гражданских дронов, чтобы избежать путаницы с возможными вражескими аппаратами.

В среду в Копенгагене должен состояться неформальный саммит лидеров ЕС, а в четверг — встреча Европейского политического сообщества, которая объединит более широкий круг европейских лидеров.

Россия стремится дестабилизировать Европу

Хотя следователи еще не установили источник вторжений, премьер-министр Метте Фредериксен связала их с российскими усилиями по дестабилизации Европы.

— Путин хочет нас разъединить. Ни одна страна не может в одиночку противостоять гибридной войне. Именно поэтому у нас есть наши прочные союзы — ЕС и НАТО, — написала Фредериксен в Facebook в понедельник.

Она назвала Россию главной угрозой для безопасности Европы.

В этом месяце дроны и самолеты нарушали воздушное пространство Польши, Эстонии и Румынии. Европа предупредила Кремль: она готова ответить с полной силой, в частности с возможным сбиванием самолетов.

Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на конференции по безопасности в Варшаве в понедельник, осудил последние вторжения, назвав их “безответственной провокацией в период и без того повышенной напряженности”.

— Россия становится все большей угрозой для НАТО. Она все чаще и интенсивнее испытывает союзников, — сказал он. — Путин сознательно пытается подорвать безопасность Европы и территориальную целостность европейских государств.

Помощь Дании от стран НАТО

Швеция, Германия и Франция предоставляют системы противодействия дронам для обеспечения безопасности во время саммита в Копенгагене. НАТО направляет немецкий фрегат Гамбург.

Правительство в Берлине сообщило, что около 40 немецких военнослужащих уже отправлены в Данию. Франция направила 35 военных и вертолет, сообщило Минобороны страны.

Швеция также передала “мощные радарные системы”, написал премьер Ульф Кристерссон в сети X в понедельник.

Украина готова помочь союзникам своим опытом и технологиями противодействия дронам, заявил президент Владимир Зеленский, выступая дистанционно на форуме в Варшаве в понедельник.

Он предположил, что Россия могла запускать дроны над европейскими столицами с танкеров в море.

Во время саммита в Копенгагене лидеры будут обсуждать безопасность и оборону от России, в частности создание и финансирование так называемой “стены от дронов”, чтобы защитить восточный фланг ЕС.

Это решение стало продолжением онлайн-встречи стран восточной части Евросоюза в пятницу, где было согласовано начать работу над концептуальной и технической дорожной картой.

Впрочем, Писториус предупредил, что реализация такого проекта может занять не менее трех-четырех лет, и призвал государства не ждать, а уже сейчас вкладывать больше в системы противодействия дронам.

Помимо помощи союзников, правительство Дании арендовало и закупило дополнительное оборудование для борьбы с дронами, которое должно поступить сегодня или в ближайшее время, сообщил министр обороны Трульс Лунд Поульсен в Копенгагене.

По его словам, несмотря на “широкую подготовку” датской полиции к саммиту ЕС, “мы должны признать, что не имели всех необходимых инструментов”.

Начальник национальной полиции Торкильд Фогде заявил на том же брифинге, что в Дании до сих пор нет конкретных доказательств, кто стоит за атаками дронов и откуда они прилетали.

Это несмотря на то, что полиция уже семь дней ведет расследование, анализирует данные из телекоммуникаций, радаров и судов, а также показания очевидцев, видеоматериалы и записи камер наблюдения из аэропортов.

— Мы больше всего хотели бы, чтобы расследование уже дало очень конкретные результаты, — сказал Фогде. — Но, к сожалению, этого не произошло.

