Для принятия 19-го пакета санкций Евросоюз может пойти на уступки Австрии, частично разблокировав активы, связанные с олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

ЕС может пойти на уступки Австрии

В ЕС якобы рассматривают возможность частичного снятия санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, для компенсации Raiffeisen Bank International.

Семь источников, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что в последней редакции документа появились положения о размораживании активов на сумму около €2 млрд в австрийской строительной компании Strabag, где Дерипаска владел долей.

Эти активы планируют передать Raiffeisen в качестве компенсации за штраф в размере €2 млрд, который банк был вынужден уплатить по решению российского суда в пользу бизнеса, связанного с Дерипаской.

Изначально санкции были введены из-за того, что компании олигарха, как считается, оказывали материальную поддержку ВПК России.

Ранее Raiffeisen и Дерипаска пытались реализовать сложную схему обмена активами, чтобы разморозить 24% долю олигарха в Strabag, которой он владел через компанию Rasperia. Однако этот план провалился из-за опасений, что он будет противоречить санкциям ЕС.

В то же время часть европейских чиновников обеспокоены, что такой шаг в интересах Австрии может легитимизировать попытки российских олигархов обходить санкции и закрепит практику использования решений российских судов как инструмента мести за ограничения.

Новая редакция должна быть рассмотрена в пятницу, 3 октября, и, по ожиданиям, послы нескольких стран ЕС выступят против.

