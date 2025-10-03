Для ухвалення 19-го пакету санкцій Євросоюз може піти на поступки Австрії, частково розблокувавши активи, пов’язані з олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це пише газета Financial Times, посилаючись на джерела.

ЄС може піти на поступки Австрії

У ЄС нібито розглядають можливість часткового зняття санкцій з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, задля компенсацій Raiffeisen Bank International.

Сім джерел, обізнаних із перебігом переговорів, повідомили, що в останній редакції документа з’явилися положення про розмороження активів на суму близько €2 млрд в австрійській будівельній компанії Strabag, де Дерипаска володів часткою.

Ці активи планують передати Raiffeisen як компенсацію за штраф у розмірі €2 млрд, який банк був змушений сплатити за рішенням російського суду на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою.

Спершу санкції були запроваджені через те, що компанії олігарха, як вважають, надавали матеріальну підтримку ВПК Росії.

Раніше Raiffeisen та Дерипаска намагалися реалізувати складну схему обміну активами, щоб розморозити 24% частки олігарха у Strabag, якою він володів через компанію Rasperia. Однак цей план провалився через побоювання, що він суперечитиме санкціям ЄС.

Водночас частина європейських посадовців занепокоєні, що такий крок в інтересах Австрії може легітимізувати спроби російських олігархів обходити санкції та закріпить практику використання рішень російських судів як інструменту помсти за обмеження.

Нова редакція має розглядатися у п’ятницю, 3 жовтня, і, за очікуваннями, посли кількох країн ЄС виступлять проти.

